Mercato - Barcelone : Dani Alves annonce la couleur à Joan Laporta pour cet été !

Publié le 9 avril 2022 à 7h00 par Th.B.

De retour au FC Barcelone en novembre dernier plus de cinq ans après son départ, Dani Alves a fait part de ses attentes sur le marché des transferts à son président Joan Laporta.

Élu par les socios en mars 2021, Joan Laporta a alors entamé son second mandat de président il y a un peu plus d’un an. Depuis, le FC Barcelone a drastiquement dégraissé sa masse salariale, a fait ses adieux à Lionel Messi, a recruté un bon nombre d’agents libres et a signé un partenariat lucratif avec Spotify et un accord avec CVC Partners. De quoi permettre au FC Barcelone de faire des folies lors du prochain mercato ? Pas vraiment à en croire les déclarations des différents dirigeants sur le sujet. Pour Mundo Deportivo , le président Laporta affirmait dernièrement être prêt à accueillir cinq ou six joueurs à l’intersaison. De retour au FC Barcelone depuis le mois de novembre, Dani Alves a fait passer un message clair à son président.

« Je ne serais pas favorable à l'idée de dépenser beaucoup d'argent pour certains joueurs »