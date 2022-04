Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur Ousmane Dembélé !

Publié le 9 avril 2022 à 16h00 par A.C.

Présent en conférence de presse ce samedi, Xavi s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de la fin de contrat d’Ousmane Dembélé, qui pourrait quitter le FC Barcelone dans moins de trois mois.

C’est le grand feuilleton de la presse catalane actuellement. Lié au FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé et pourrait donc filer gratuitement... après avoir été payé plus de 140M€. Un scénario catastrophe qui se précise de jour en jour, puisque si Mateu Alemany semble s’être déplacé jusqu’à Marrakech pour rencontrer Moussa Sissoko, ce dernier n’aurait toujours pas donné sa réponse. Pourtant, le Barça garde espoir ! « Dembélé est très content, je le vois meilleur que jamais » a déclaré ce samedi Rafa Yuste. « Il y a encore beaucoup de négociations et nous verrons ce qui se passera. Mais l'intention de le renouveler est là ».

« Je ne sais pas ce qui se passait avant, mais depuis que suis là j’ai un joueur très impliqué et professionnel, capable de faire la différence sur le terrain »