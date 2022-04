Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves se livre sur son retour au Barça !

Publié le 9 avril 2022 à 15h00 par P.L.

À 38 ans, Dani Alves a fait son retour au FC Barcelone cet hiver afin d'aider son ancien club à se remettre de son début de saison catastrophique. Mais le Brésilien aurait aimé que cela se fasse plus tôt.

Après un début de saison très délicat, le FC Barcelone souhaitait se renforcer dès cet hiver pour redresser la barre. Après l’arrivée de Xavi, le club catalan a recruté quatre nouveaux joueurs avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves. À 38 ans, le latéral droit brésilien a fait son retour en Europe là où il s’est révélé comme l’un des meilleurs à son poste. Pour un club qui lui a tout donné, Dani Alves a été prêt à faire de gros efforts, notamment sur son salaire, pour revenir et aider le Barça à revenir sur les devants de la scène en championnat. D’ailleurs, cette idée d’un retour en Catalogne pour le défenseur ne date clairement pas d’hier.

« Mon retour au Barça ? Je me suis longtemps battu pour que cela arrive »