Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik remplacé par un profil inattendu cet été ?

Publié le 10 avril 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’un départ d’Arkadiusz Milik semble toujours d’actualité pour l’été prochain, l’OM cible un jeune profil de Ligue 1 pour se renforcer en attaque.

« Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », confiait récemment Arkadiusz Milik en conférence de presse, indiquant donc clairement qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’OM cet été. Pourtant, les spéculations se font insistances sur l’avenir du buteur polonais qui aurait encore une grosse cote en Serie A, et l’OM devrait alors aller chercher un nouveau buteur sur le marché.

L’OM tente le coup pour Mohamed-Ali Cho

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM fait partie des prétendants en course pour Mohamed-Ali Cho (18 ans), la jeune sensation du SCO Angers. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club, le jeune buteur dispose de nombreuses pistes et notamment à l’étranger avec le Borussia Dortmund, mais l’OM s’est également rencardé pour Cho, qui pourrait donc venir remplacer Milik à la pointe de l’attaque.