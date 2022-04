Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Xavi lance les hostilités pour cette piste de Leonardo !

Publié le 10 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que Leonardo semble en pincer pour Raphinha et prêt à le faire venir au PSG, le FC Barcelone serait aussi sur les rangs. Et ce n’est pas le témoignage de Dani Alves qui laissera penser le contraire.

En pleine forme à Leeds sous la houlette de Jesse Marsch, Raphinha pourrait ne pas s’éterniser au sein du pensionnaire de Premier League. En effet, Leonardo apprécierait son profil et ne serait pas contre l’idée de l’attirer au PSG dans le cadre de la succession d’Angel Di Maria. Cependant, le directeur sportif du PSG devrait une nouvelle fois se frotter au FC Barcelone. D’après la presse espagnole, l’entraîneur Xavi Hernandez et le président Joan Laporta pourraient user de leurs bonnes relations avec Deco, agent de Raphinha, afin de l’inciter à rejoindre le club culé. Et pour son compatriote brésilien Dani Alves, Raphinha serait bel et bien une belle recrue pour le FC Barcelone.

Dani Alves valide la piste Raphinha pour le Barça…