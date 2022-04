Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma répond aux supporters après la débâcle du Real Madrid !

Publié le 8 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a subi une terrible désillusion avec son élimination en Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid, Gianluigi Donnarumma a tenu à s’adresser aux supporters pour leur faire passer un message et remobiliser les troupes avec les échéances de fin de saison.

Le 9 mars dernier, en déplacement sur la pelouse de Santiago Bernabeu en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG a finalement subi la loi du Real Madrid et de Karim Benzema, auteur d’un triplé qui a éliminé le club francilien de la compétition (3-1 score final). Une nouvelle débâcle en C1 pour le PSG, qui court toujours après son premier trophée européen onze ans après le rachat du club par le Qatar, et parmi les responsables de cette défaite en Espagne, Gianluigi Donnarumma a un rôle majeur. Auteur d’une énorme faute de relancer sur le but égalisateur de Benzema, le gardien italien du PSG a permis au Real Madrid de se remettre dans le match pour finalement éliminer son équipe. Et Donnarumma comprend la colère des supporters parisiens…

« On comprend le mécontentement des supporters »

Interrogé sur le site officiel du PSG, l’ancien joueur du Milan AC leur adresse un message clair : « Oui, c'était dur, c'était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c'est le football. Nous devons aller de l'avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l'avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c'est ce que nous sommes en train de faire », assure Donnarumma, qui souhaite donc remobiliser les supporters du PSG pour la fin de saison et le titre en Ligue 1 : « On s'entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n'est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres », poursuit le gardien italien du PSG.

« Aller de l’avant »