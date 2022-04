Foot - PSG

PSG : La grosse confession de Pochettino sur la déroute face au Real Madrid…

Publié le 9 avril 2022 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 9 avril 2022 à 20h46

Alors que le PSG avait son destin entre ses mains à juste 45 minutes de la fin du match, les hommes de Mauricio Pochettino se sont effondrés et ont témoigné de la qualification du Real Madrid pour les 1/4 de finale de la Ligue. Ce qui a laissé des séquelles encore présentes dans les têtes selon le coach du PSG.

Le 9 mars dernier et alors que le PSG était virtuellement qualifié pour les 1/4 de finale de la Ligue des champions à la mi-temps de la rencontre grâce à un but de Kylian Mbappé qui avait permis au PSG d’avoir deux buts d’avance au score cumulé. Néanmoins, en seconde période, le PSG a coulé au Santiago Bernabeu à cause d’un triplé inscrit par Karim Benzema qui a prématurément mis fin aux espoirs européens du Paris Saint-Germain. Tout juste un mois après cette désillusion à Madrid, Mauricio Pochettino affirme que la blessure n’est pas encore refermée et ce, malgré une grosse performance collective face à Lorient la semaine dernière (5-1).

« C’est impossible de guérir après une défaite en Ligue des champions »