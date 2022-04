Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prépare un autre coup à la Messi pour l'été prochain !

Publié le 9 avril 2022 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 9 avril 2022 à 20h33

C'est confirmé, Paulo Dybala ne prolongera pas son contrat avec la Juventus et quittera son équipe à la fin de la saison. De nombreuses équipes se sont manifestées pour l'accueillir, à l'instar du PSG.

L'été 2021 a été marqué par l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Alors qu'il était parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone, l'international argentin n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec ses responsables. Arrivée à Paris, la Pulga est venue grossir le contingent argentin. Mais selon la presse espagnole, un autre international sud-américain pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival et renforcer la colonie albicéleste . A en croire la presse italienne, Paulo Dybala serait surveillé par les dirigeants parisiens. Agé de 28 ans, le joueur recherche un nouveau club après avoir vu les négociations avec la Juventus s'éterniser. Les deux parties n'ont jamais réussi à trouver d'accord au sujet d'une prolongation. La Juventus n'a pas eu le choix et a accepté l'idée de se séparer de Dybala à la fin de la saison. Formé à Cordoba et passé par Palerme, l'attaquant représente une incroyable opportunité. Auteur de 13 buts cette saison, le joueur est doté de grandes qualités et pourrait bien s'installer dans le onze de départ du PSG la saison prochaine. Il a les qualités pour. Ce samedi, l'intérêt du club de la capitale pour le membre de la Vieille Dame a été confirmé par un nouveau média transalpin.

Le PSG tâte le terrain pour Dybala

Selon les informations de FC Inter News , le PSG ferait partie des équipes susceptibles d'accueillir Paulo Dybala, à l'issue de son contrat. Le club de la capitale est présenté comme « une alternative crédible », même si les grandes manœuvres n'ont pas encore été lancées dans ce dossier. En effet, le PSG est dans une période de transition. L'équipe va terminer la saison avant de procéder à plusieurs changements en interne. Entraîneur depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino pourrait être remercié. Directeur sportif du club, Leonardo n'est pas, non plus, assuré de conserver son poste. Difficile donc pour le PSG de se projeter et de réfléchir au recrutement estival. Comme l'a annoncé Fabrizio Romano, la formation souhaiterait mettre la main sur la personne qui dirigera le groupe la saison prochaine avant de boucler l'arrivée de nouvelles recrues.

L'Inter veut plomber les plans du PSG