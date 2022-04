Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone retourne à l’attaque pour Lionel Messi !

Publié le 9 avril 2022 à 18h30 par Th.B.

Ayant quitté le FC Barcelone à contrecoeur en août dernier pour rejoindre le PSG, Lionel Messi est toujours le bienvenu au Barça. Et ce n’est certainement pas Dani Alves qui dira le contraire.

Arrivé en 2000 au réputé centre de formation du FC Barcelone, à savoir La Masia , Lionel Messi souhaitait après son sacre à la Copa America prolonger son contrat qui était arrivé à expiration quelque semaines plus tôt le 30 juin. Et alors que le président fraîchement élu Joan Laporta avait fait de la prolongation de Messi le gros point de sa campagne électorale, le comité de direction du FC Barcelone s’est rendu à l’évidence devant ses limites financières. Finalement, le 8 août, Messi s’est présenté en pleurs en conférence de presse au Camp Nou pour faire ses adieux avant de signer au PSG un contrat de deux ans avec une troisième année en option. Cependant, après l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain en 1/8ème de finale de Ligue des champions, il a été question d’un éventuel retour de Messi au FC Barcelone. Le journaliste Matteo Moretto expliquait même qu’en cas de départ du PSG, ce serait soit le Barça soit un challenge en Major League Soccer. Et Dani Alves n’a pas caché ses ambitions pour SPORT ce samedi. L’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone de 2008 à 2016 a fait passer le message suivant au quotidien catalan. « Est-ce que je veux que Messi revienne au Barça ? Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire. Il pourrait revenir pour un an avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de meilleur endroit qu'ici. On ne pourrait pas être mieux lotis qu'au Barça. Il est parti et il a goûté à l'expérience. Il est temps de rentrer à la maison s'il le veut ».

L’aveu de Dani Alves sur le départ de Messi…

Et Dani Alves ne s’est pas arrêté à ce bel appel du pied destiné à Lionel Messi. Pour un autre média catalan, à savoir Mundo Deportivo , le latéral droit du FC Barcelone est revenu sur le départ de Lionel Messi, qui ne l’a pas vraiment surpris, de par sa connaissance du monde du football et des surprises que la vie réservent. « Dans le football, plus rien ne me surprend, car depuis que j'ai quitté la maison à l'âge de quinze ans, j'ai vécu tellement de choses que rien ne me surprend. Mais ne pas l'avoir n'est évidemment pas la meilleure scène, nous sommes nés l'un pour l'autre et l'autre pour l'autre, mais c'est comme un couple, parfois on se fâche, mais ensuite on revient ».

