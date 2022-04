Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi a étonné tout le monde !

Publié le 9 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi est désormais un joueur du PSG, Pablo Longoria ne s’attendait pas du tout à cela pour la carrière de l’Argentin.

L’été dernier, le PSG a réalisé un recrutement XXL. Et la crise sur le gâteau a été l’arrivée de Lionel Messi. Ne pouvant pas prolonger avec le FC Barcelone pour des raisons économiques, l’Argentin s’est retrouvé libre. Le PSG a alors sauté sur l’occasion pour faire venir Messi et ainsi l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Cela s’est bel et bien réalisé, mais cela en a étonné plus d’un à l’instar notamment de Pablo Longoria.

« Il y a deux ans, personne n’aurait écrit une telle fin d’histoire »