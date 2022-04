Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet énorme coup de gueule sur la vente de l’ASSE !

Publié le 9 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Légende de l’ASSE, Jean-Michel Larqué a livré ce qu’il avait sur le coeur concernant la vente des Verts, envoyant notamment un message très fort à Bernard Caïazzo.

Cela fait maintenant plus d’un an que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis en vente l’ASSE. Toutefois, aujourd’hui, rien n’a avancé à ce sujet. D’ailleurs, si l’on en croit les derniers échos, les Verts ne seraient plus en vente. En effet, avec notamment l’argent récupéré grâce au CVC, la tendance aurait changé dans le Forez. Toutefois, Jean-Michel Larqué a tenu à interpeler Bernard Caïazzo concernant cette cession de l’ASSE.

« Reprends tes billes et va t'en loin du club »