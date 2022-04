Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est idéalement placé pour recruter cette star !

Publié le 9 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour l’été prochain, Paul Pogba devrait être laissé libre par Manchester United qui semble avoir abandonné l’idée de le prolonger.

Récemment interrogé au micro de Téléfoot , Paul Pogba (29 ans) laissait la porte ouverte au PSG pour l’été prochain : « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait », indiquait le milieu de terrain français, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec Manchester United. Et alors que les Red Devils semblaient jusqu’ici enclins à prolonger Pogba, la presse anglaise a fait une grande révélation sur les coulisses du dossier.

Pogba tout droit vers le PSG ?

Selon le Daily Mirror, la direction de Manchester United aurait finalement acté le départ de plusieurs éléments pour l’été prochain, dont celui de Paul Pogba qui ne sera donc vraisemblablement pas prolongé. Une nouvelle qui fait plus que jamais les affaires du PSG, et Pogba pourrait donc être la prochaine star recrutée par le Qatar, un an après un certain Lionel Messi.