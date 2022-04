Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé donne sa réponse au Qatar pour l’avenir de Messi !

Publié le 7 avril 2022 à 20h15 par B.C.

Alors qu’il pourrait jouer un rôle majeur dans le prochain mercato estival du PSG s’il venait à prolonger son bail, Kylian Mbappé afficherait une position claire sur l’avenir de Lionel Messi.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé est toujours dans le flou pour son avenir. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le Bondynois n’a pas encore pris sa décision alors que le PSG et le Real Madrid font le forcing pour parvenir à un accord définitif dans ce dossier. À Paris, on semble prêt à tout afin de convaincre Kylian Mbappé de rester, en lui proposant notamment un rôle important lors du prochain mercato estival, pour lequel il pourrait avoir son mot à dire dans certains dossiers. S’il venait à rester, Kylian Mbappé devrait alors avoir une influence sur quelques départs ou transferts, et le Français aurait déjà une opinion claire sur Lionel Messi.

Mbappé veut que Messi reste au PSG