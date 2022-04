Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche un énorme appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 9 avril 2022 à 10h10 par P.L.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi pourrait bien envisager un départ dès cet été. Et Dani Alves a invité l'Argentin à faire son retour au FC Barcelone pour évoluer une dernière année avec lui.

L’été dernier, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’est pas parvenu à prolonger avec le club catalan et s’est envolé du côté du PSG. Toutefois, l’expérience de l’Argentin en France n’est pas aussi bonne qu’espérée. En 27 apparitions toutes compétitions confondues, la Pulga n’a trouvé le chemin des filets qu’à 8 reprises tout en délivrant 11 passes décisives. Ses statistiques sont bien loin de ses standards habituels et Lionel Messi a donc été ciblé par quelques critiques des supporters parisiens. Seulement un an après son arrivée, le septuple Ballon d’Or pourrait envisager un départ cet été. Et Dani Alves, ancien coéquipier de Lionel Messi, l'a invité à revenir au FC Barcelone.

« Messi ? Il est parti et il a goûté à l'expérience. Il est temps de rentrer à la maison s'il le veut »