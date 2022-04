Foot - PSG

PSG : Dante rend hommage à Neymar !

Publié le 9 avril 2022 à 15h04 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2022 à 15h06

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Dante a complimenté Neymar en réponse aux critiques dont il fait face, tout en ajoutant son avis sur le positionnement du joueur du PSG.