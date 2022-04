Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Neymar... Mbappé répond aux sifflets du Parc des Princes !

Publié le 4 avril 2022 à 15h10 par A.M.

Alors que Lionel Messi et Neymar avaient été copieusement sifflés contre Bordeaux, Kylian Mbappé estime qu'il était injuste de cibler deux joueurs après le fiasco contre le Real Madrid.

L'élimination du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions est encore dans toutes les têtes et passe mal du côté des supporters. En effet, quelques jours après, les Parisiens retrouvaient le Parc des Princes et les supporters n'ont pas manqué d'afficher leur mécontentement, ciblant notamment Neymar et Lionel Messi, conspués à chaque fois qu'ils touchaient le ballon. Et bien que c'était plus calme contre Lorient dimanche soir, Kylian Mbappé n'a pas apprécié que ses deux compères de l'attaque soient pris pour cible et tenus responsables de l'élimination contre le Real Madrid.

«Contre Bordeaux c’était too much»