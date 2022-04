Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va lâcher une bombe sur son avenir !

Publié le 10 avril 2022 à 13h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait pris la décision de quitter le PSG libre et de s’engager avec le Real Madrid. L’international français devrait annoncer son choix en fin de saison.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé est brillant et plus son avenir au PSG pose question. Avec un nouveau triplé inscrit contre Clermont, l’international français a récupéré son trône de meilleur buteur de Ligue 1. Avant de partir en Liga ? Probable. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid. Une information confirmée en Espagne.

Kylian Mbappé devrait annoncer son départ au Real en fin de saison