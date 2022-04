Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola lâche une terrible nouvelle à Leonardo pour Haaland !

Publié le 10 avril 2022 à 12h45 par A.C.

Mino Raiola semble déjà avoir bouclé l’avenir d’Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund suivi par le PSG, le Real Madrid et Manchester City.

Si au Paris Saint-Germain tous les yeux semblent être tournés vers Kylian Mbappé, dont l’avenir n’est pas encore acté comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, on se prépare également à son éventuel départ. Plusieurs noms sont liés au PSG et c’est le cas avec Erling Haaland, l’autre grand prodige du football européen. Grâce à une clause de départ de 75M€, il peut quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et le PSG s’est positionné selon nos informations, tout comme le Real Madrid et Manchester City. A noter que le FC Barcelone a semblé vouloir tenter sa chance un temps, mais la situation économique du club pousserait Joan Laporta à envisager d’autres cibles.

Haaland veut la Premier League