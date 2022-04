Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Le PSG affiche d'énormes regrets sur la MNM !

Publié le 10 avril 2022 à 11h30 par B.C. mis à jour le 10 avril 2022 à 11h37

Ce samedi soir, le PSG s’est largement imposé contre Clermont (6-1) grâce à sa MNM. Le trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi a donc mis de longs mois avant de s’illustrer, de quoi nourrir des regrets au sein du club.

Entre satisfaction et frustration, la MNM fait parler ce dimanche. Une semaine après la démonstration contre Lorient (5-1), match durant lequel Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi avaient marqué, les trois attaquants stars du PSG ont encore brillé samedi sur la pelouse de Clermont (6-1). Mbappé et Neymar ont inscrit un triplé chacun tandis que Messi a de son côté délivré trois passes décisives, lui permettant de totaliser 14 offrandes en Ligue 1 cette saison. La MNM semble donc (enfin) lancée, mais le timing est loin d’être idéal après l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club savoure ainsi amèrement la réussite de ses vedettes.

« La MNM ? C’est dommage que cela n’arrive que maintenant »

Et les principaux intéressés sont les premiers à souligner ce réveil tardif. Interrogé par Canal + au coup de sifflet final ce samedi, Kylian Mbappé affiche sa frustration au moment d'évoquer cette entente. « C’est dommage que cela n’arrive que maintenant. Il y a pas mal de circonstances et d’évènements ayant fait que nous avons été retardés, mais nous sentons que nous sommes trois joueurs de qualité. Nous essayons d’aider l’équipe au maximum et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui , a confié Mbappé, dans des propos relayés par CulturePSG . La vie est comme cela : parfois tu gagnes, d’autres tu perds. Il faut toujours regarder devant soi. C’est passé maintenant. Une douleur reste présente mais nous devons positiver et montrer que nous sommes un grand club, une grande équipe, et sommes là pour gagner des trophées. » De son côté, Neymar juge également malheureux le fait de voir un PSG si performant à ce moment de la saison. « Je suis très satisfait et heureux d’avoir marqué mon premier triplé de la saison. Encore plus heureux pour la victoire et pour notre attitude. C’est important que l’alchimie entre nous soit un peu plus importante à chaque match , a expliqué le Brésilien en zone mixte. Malheureusement, tout le monde est pratiquement à 100% à la fin de la saison. C’est dommage, mais je suis très heureux de tout ce que nous montrons sur le terrain. C’est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs qui sont très intelligents. Leo et Kylian sont hors du commun, ce sont deux génies. »

« Depuis le début de saison, nous disons que nous avons besoin de temps afin de créer des automatismes »