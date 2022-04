Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino répond à la sortie forte de Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2022 à 10h15 par B.C.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé n’a pas caché sa frustration de voir la MNM fonctionner si tard dans la saison. Un sujet sur lequel est revenu Mauricio Pochettino après la démonstration à Clermont (6-1).

Depuis son élimination en Ligue des champions, le PSG tente d’oublier sa nouvelle désillusion européenne en Ligue 1, non sans difficulté. Ce samedi, les hommes de Mauricio Pochettino ont toutefois réussi à rapidement surpasser Clermont grâce à son trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Alors que ces deux derniers ont inscrit un triplé chacun, le septuple Ballon d’Or a de son côté délivré trois passes décisives. Les automatismes sont désormais présents entre les trois joueurs, mais cela semble arriver trop tard. « C’est dommage que cela n’arrive que maintenant. Il y a pas mal de circonstances et d’évènements ayant fait que nous avons été retardés, mais nous sentons que nous sommes trois joueurs de qualité », a reconnu Kylian Mbappé au micro de Canal +. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a été interrogé sur cette prise de parole de l’attaquant.

« Ce n’est pas une excuse, mais les circonstances ont été difficiles pour les joueurs »