PSG - Malaise : Messi, Neymar, Mbappé... Kimpembe vole au secours de la MNM !

Publié le 10 avril 2022 à 11h10 par B.C.

Facile vainqueur de Clermont (6-1), le PSG a pu compter sur sa MNM pour se rapprocher un peu plus d’un dixième titre de champion. Bien que cette réussite arrive trop tard, Presnel Kimpembe savoure la prestation de ses coéquipiers.

Critiquée durant une grande partie de la saison, la MNM est enfin en marche. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont en effet brillé ce samedi soir sur la pelouse de Clermont (1-6), avec un triplé pour le Brésilien et le Français, tandis que le septuple Ballon d’Or a délivré trois passes décisives. La MNM a donc attendu la fin de la Ligue des champions avant de montrer une réelle complicité, de quoi frustrer les supporters du PSG mais également le trio offensif, conscient que cette réussite arrive trop tard. De son côté, Presnel Kimpembe ne boude pas son plaisir de voir ses coéquipiers briller.

« Nous sommes très contents pour eux »