Mercato - Real Madrid : Un cadre d'Ancelotti prêt à claquer la porte ?

Publié le 11 avril 2022 à 9h30 par P.L.

Alors que le Real Madrid chercherait à rajeunir son milieu de terrain, Toni Kroos pourrait être poussé vers la sortie cet été. Et l'international allemand serait plutôt intéressé par la proposition du Manchester City de Pep Guardiola.

Face à un milieu de terrain qui se fait de plus en plus vieillissant, le Real Madrid souhaiterait y injecter du sang neuf. Afin d’accompagner Federico Valverde et Eduardo Camavinga, le club madrilène ciblerait Aurélien Tchouaméni. Mais avec ce renouvellement, quelques cadres de Carlo Ancelotti, dont Toni Kroos, pourraient être amenés à faire leurs valises. L’Allemand susciterait l’intérêt du Manchester City de Pep Guardiola, qu’il a connu au Bayern Munich entre 2013 et 2014. Et certains détails pourraient peser gros dans la balance au moment où le joueur de 32 ans devra trancher pour son avenir.

Kroos pourrait envisager de partir s’il est barré par la concurrence la saison prochaine