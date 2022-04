Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang lance un énorme message à Dembélé pour son avenir !

Publié le 11 avril 2022 à 8h30 par B.C.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé prend fin à l’issue de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang espère voir son coéquipier prolonger avec le FC Barcelone.

Poussé vers la sortie cet hiver et désormais en pleine bourre avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé voit son avenir s’inscrire en pointillé. L’international français se verrait bien rester en Catalogne à condition que Joan Laporta accepte de répondre favorablement à ses exigences, ce qui n’est pas encore gagné en raison de la situation financière du Barça. Cependant, les discussions ont repris entre les deux parties, et l’hypothèse d’une prolongation n’est plus à exclure pour Ousmane Dembélé, pisté notamment par le PSG. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang ne cache pas sa préférence dans ce dossier.

« Il doit rester »