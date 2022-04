Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid à venir sur ce dossier brûlant ?

Publié le 11 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Très en vue avec le FC Barcelone cette saison, Gavi n’aurait pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants afin de prolonger son contrat.

En intégrant Nico Gonzalez et Gavi au groupe professionnel cette saison, le FC Barcelone a décidé de faire confiance à sa formation. Un pari qui semble pour l’instant gagnant, puisque ce dernier est le 5ème joueur le plus utilisé par Xavi, lui qui est apparu à 38 reprises en 44 matchs. Toutefois, le contrat de l’international espagnol arrive à son terme en juin 2023, et aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les deux parties.

La prolongation de Gavi est au point mort