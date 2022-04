Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut boucler un gros coup à 10M€ !

Publié le 11 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur de Pablo Longoria, bien décidé à le recruter à l’OM, Mohamed Ali-Cho pourrait débarquer dans la cité phocéenne pour 10M€.

Devenu un membre important du SCO d’Angers cette saison après avoir déjà montré le bout de son nez lors de l’exercice précédant, Mohamed Ali-Cho (18 ans) pourrait ne pas s’éterniser au sein de l’équipe première angevine. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 avril dernier, Pablo Longoria a déjà ouvert ce dossier dans le simple et unique but d’attirer Ali-Cho à l’OM lors de la prochaine intersaison alors que son contrat arrivera à expiration à l’été 2023. De son côté, le SCO d’Angers sera à l’écoute des offres et attendrait une indemnité de transfert précise.

Angers réclamerait 10M€ pour Ali-Cho !