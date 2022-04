Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronaldinho prêt à revenir comme Xavi ? Il répond !

Publié le 11 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Xavi au FC Barcelone, Ronaldinho exclut pour le moment de suivre les traces de l’entraîneur espagnol et de venir intégrer l’organigramme du Barça après y avoir brillé en tant que joueur.

En novembre dernier, la direction du FC Barcelone a pris une décision majeure en nommant Xavi au poste d’entraîneur à la place de Ronald Koeman pour redresser la situation sportive du club, et le technicien espagnol parvient pour le moment à relever ce défi, malgré son statut d’ancienne gloire du Barça en tant que joueur. Ronaldinho, qui a porté la tunique du FC Barcelone entre 2003 et 2008, pourrait-il envisager de faire comme Xavi et de prendre en main un jour le club blaugrana ?

« Je ne pense pas avoir la patience »