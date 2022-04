Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est passé à l'action pour Lewandowski, mais...

Publié le 10 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Si Robert Lewandowski semble bel et bien figurer dans les petits papiers du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, ce transfert ne serait pas encore très avancé à en croire la presse catalane.

Après avoir enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré (en prêt) lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone souhaiterait encore renforcer son secteur offensif. En effet, Joan Laporta désire attirer une nouvelle star, et cible déjà plusieurs noms. Si le dossier Erling Haaland semble inenvisageable en raison de son coût, Robert Lewandowski serait une réelle option pour le Barça. Auteur de 46 buts et 4 passes en 40 matchs cette saison, l’international polonais est l’un des attaquants les plus prolifiques du moment, et sera libre de tout contrat en juin 2023. Cependant, rien ne serait encore joué, et ce transfert serait loin d’être finalisé.

Rien ne serait encore fait pour Lewandowski