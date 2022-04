Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a trouvé la faille pour Lewandowski !

Publié le 10 avril 2022 à 14h00 par A.C.

Robert Lewandowski est annoncé tout proche d’une arrivée au FC Barcelone et si cela se confirme, Xavi pourra remercier son président Joan Laporta !

Éblouissant depuis plusieurs saisons, Robert Lewandowski semble en avoir assez de martyriser les défenses de Bundesliga. Voilà plusieurs mois déjà que les envies de départ de l’attaquant du Bayern Munich sont évoquées, ce qui n’a pas manqué d’alerter les plus grands clubs du Vieux Continent. C’est le cas avec le Paris Saint-Germain, qui a déjà connu plusieurs succès dans des deals passés avec Pini Zahavi, qui gère la carrière de Lewandowski. Ces dernières semaines, on annonce toutefois que le Polonais aurait fait son choix... et il ne se porterait pas vers le PSG.

Zahavi veut offrir Lewandowski à Laporta