Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La course contre la montre est lancée pour Lewandowski !

Publié le 9 avril 2022

La situation actuelle de Robert Lewandowski laisse encore une réelle marge de manœuvre au PSG pour boucler le dossier. Explication.

Interrogé par un média catalan, Samuel Marsden, le journaliste d ’ESPN , a fait le point sur le dossier Robert Lewandowski, et notamment sur la possibilité que le buteur polonais signe au FC Barcelone : « Lewandowski ? C'est une option intéressante, mais pour le recruter, il reste encore un long chemin à parcourir. Le Barça veut un attaquant axial cet été, donc cela doit être examiné ».

Le Barça est loin d’avoir bouclé le dossier…