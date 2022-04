Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour cette opération prioritaire !

Publié le 10 avril 2022 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 10 avril 2022 à 18h33

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait ne pas poursuivre sa longue histoire d’amour avec le Barça. Le milieu de terrain formé au club figurerait dans le viseur de l’Atletico de Madrid alors que l’entrevue de la dernière chance serait programmée la semaine prochaine.

Depuis son élection à la tête du FC Barcelone en mars 2021, Joan Laporta a su, avec son comité de direction, boucler les prolongations de contrat d’Oscar Mingueza, d’Ansu Fati et de Pedri. Dernièrement, les dossiers Ousmane Dembélé, Gavi et Ronald Araujo reviennent avec insistance dans la presse. Mais qu’en est-il du feuilleton Sergi Roberto ? Milieu de terrain reconverti latéral droit qui a été formé au Barça , Roberto n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau contrat alors que son engagement arrivera à expiration au mois de juin. Écarté des terrains depuis l’automne dernier pour cause de pépins physiques, Sergi Roberto aurait été approché par le président du FC Barcelone lors de la première partie de saison avec une offre de prolongation. Pour des raisons économiques, le clan Roberto a pris la décision de ne pas donner suite à cette proposition comme Joan Laporta le révélait dernièrement. Néanmoins, tout ne serait pas perdu dans ce dossier.

Un rendez-vous crucial la semaine prochaine pour Sergi Roberto !

Depuis le début de l’année 2022, Sergi Roberto ne se serait pas encore entretenu avec le comité de direction du FC Barcelone. C’est en effet ce que Tiempo de Juego a fait savoir ces dernières heures. La semaine prochaine, une entrevue entre le représentant du joueur du Barça et la direction du club culé devait avoir lieu et ce serait le rendez-vous de la dernière chance. En cas de l’absence d’un accord, Roberto partirait en tant qu’agent libre à la fin de la saison. ARA a confirmé la tendance et c’est désormais au tour de SPORT d’en faire de même.



Depuis Noël 2021, aucune discussion n’aurait eu lieu entre les deux parties. SPORT affirme en outre que cet hiver, une proposition très inférieure au niveau du salaire qu’il perçoit actuellement, aurait été soumise à son agent Josep Maria Orobitg. Une fois encore, le clan Sergi Roberto aurait repoussé cette tentative.

Xavi et Yuste ne perdent pas espoir pour Roberto