Mercato - Barcelone : Un ancien de l’OM veut débarquer au Barça !

Publié le 10 avril 2022 à 16h00 par La rédaction

Malgré sa prolongation de contrat attendue avec Chelsea, César Azpilicueta voudrait rejoindre le FC Barcelone cet été. Cependant, le capitaine des Blues devrait respecter son club actuel si jamais aucun accord n’est trouvé.

Le mercato estival n’a pas encore débuté que le FC Barcelone aurait déjà bouclé deux recrues : Andreas Christensen et Franck Kessié. Le club catalan ne perd pas de temps pour bâtir son effectif en vue de la saison prochaine. Autre cible du Barça, César Azpilicueta. Le défenseur de Chelsea aurait renouvelé son contrat d’une saison avec les Blues , via une clause levée par les Blues , ce qui ne ferme en rien la porte à un départ cet été.

César Azpilicueta veut rejoindre Barcelone