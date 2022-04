Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta programme une réunion pour boucler un dossier chaud !

Publié le 10 avril 2022 à 9h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergi Roberto devrait reprendre les discussions dans les prochains jours avec le FC Barcelone pour évoquer une prolongation.

Alors que Joan Laporta souhaite avant tout sécuriser l’avenir de ses jeunes, à l’instar de Ronald Araujo et Gavi, le président du FC Barcelone doit également trancher dans le dossier Sergi Roberto. Les discussions traînent en longueur pour la prolongation du joueur de 30 ans qui n’a disputé que 12 matches cette saison. « La direction sportive et le président connaissent mon opinion. Ils doivent discuter avec le club et trouver un accord avec les deux parties. Il est sur le point de faire son retour et la semaine prochaine il pourrait commencer à travailler avec le groupe, nous verrons comment il se sent. La situation contractuelle dépend de lui et du club », a reconnu Xavi ce samedi en conférence de presse. Sergi Roberto devrait désormais en savoir plus sur son avenir dans les prochains jours.

Réunion imminente pour Sergi Roberto