Mercato - Barcelone : Xavi laisse planer le doute sur ce dossier brûlant !

Publié le 10 avril 2022 à 0h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son aventure au Barça. Interrogé à ce sujet, Xavi préfère laisser planer le doute.

L’histoire d’amour entre Sergi Roberto et le FC Barcelone pourrait bientôt prendre fin. Issu de la Masia , l’Espagnol sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et aucun accord n’a encore été trouvé pour sa prolongation. Troisième capitaine des Blaugrana derrière Sergio Busquets et Gérard Piqué, le joueur de 30 ans a été longuement gêné par des pépins physique cette saison, et n’a disputé que 12 matchs. Cependant, alors que le natif de Reus fera bien son retour la semaine prochaine, Xavi laisse planer le doute quant à l’avenir de Sergi Roberto au Barça.

« La situation contractuelle dépend de lui et du club »