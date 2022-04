Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves valide le retour de Xavi au Barça !

Publié le 9 avril 2022 à 19h00 par P.L.

Arrivé cet hiver pour remplacer Ronald Koeman, Xavi a réussi à redresser la barre en affichant de nettement meilleurs résultats. Pour Dani Alves, les méthodes de l'entraîneur du FC Barcelone sont d'ailleurs totalement validées.

À 38 ans, Dani Alves a fait son retour au FC Barcelone cet hiver afin d’aider son équipe à se remettre d’un début de saison catastrophique. Mais il n’est pas le seul à être revenu en Catalogne. Après avoir officié au Qatar pour ses premières années en tant qu’entraîneur, Xavi est arrivé sur le banc blaugrana pour remplacer Ronald Koeman, qui n’apportait pas les résultats escomptés à la direction catalane. Et depuis l’arrivée de Xavi au poste d’entraîneur, le FC Barcelone semble aller nettement mieux puisque l’équipe est remontée à la troisième place de La Liga, à trois points du FC Séville. Ses méthodes sont jugées comme étant assez exigeantes, mais elles sont complètement validées par Dani Alves.

« Il sait que pour être compétitif et gagner des choses, il faut travailler très dur et être très compétitif »