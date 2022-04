Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le changement c’est maintenant... pour Neymar ?

Publié le 10 avril 2022 à 16h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain cet été et à 30 ans, il semble obligé d’enfin retrouver le niveau qui a fait de lui l’un des meilleurs au monde.

A la fin de la saison, le Paris Saint-Germain pourrait perdre son meilleur joueur, avec Kylian Mbappé. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible pour la star française, qui a toutefois un accord de principe avec le Real Madrid et n’a toujours pas prolongé. Que restera-t-il au PSG, si un départ se confirme ? Un Lionel Messi qui n’est que l’ombre de lui-même ? Un Neymar en totale perdition ? La question d’une succession de Mbappé sera centrale pour la suite du projet du PSG, où selon nos informations on pense notamment à Erling Haaland ou encore Robert Lewandowski. Le premier semble toutefois se rapprocher dangereusement de Manchester City, tandis que le second aurait décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, grâce notamment à la connexion entre Joan Laporta et Pini Zahavi.

Le PSG veut enfin voir le vrai Neymar

Les clés du projet devraient donc être confiées à Neymar, qui par rapport à Lionel Messi a l'avantage d’être plus jeune, mais surtout d’avoir un contrat plus long avec le meilleur salaire du club. Cela se fera toutefois aux conditions du Paris Saint-Germain. L’Équipe a en effet révélé que les propriétaires parisiens auraient décidé de mettre la pression sur Neymar et son entourage, afin d’en finir avec les différentes polémiques qui tournent à son sujet. Cela devrait ainsi commencer par un changement d’hygiène de vie, puisque le Brésilien n’a jamais été célèbre pour sa sobriété de vie et a d’ailleurs montré des grosses fragilités physiques ces dernières années. Pour avoir le meilleur Neymar il faudra resserrer les vis et le PSG compte bien le faire, afin de ne pas voir le plus gros transfert de son histoire se transformer en gros flop.

