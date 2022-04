Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente à 30M€ déjà programmée pour cet été ?

Publié le 10 avril 2022 à 10h30 par La rédaction

Dans le dur avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait partir dès cet été. Le club madrilène serait prêt à le laisser partir contre une somme comprise entre 25 et 30M€.

Le Real Madrid promet d’être actif cet été. En parallèle du feuilleton Mbappé, le club madrilène a prévu de dégraisser et Marco Asensio fait partie de ce gros chantier. Encore loin de son meilleur niveau, l’international espagnol pourrait être invité à aller voir ailleurs dès le prochain mercato. A un an de la fin de son contrat, Marco Asensio risque d’avoir des courtisans.

25-30M€ pour Marco Asensio