Mercato - Real Madrid : Ancelotti interpelle Pérez pour son avenir !

Publié le 11 avril 2022 à 15h00 par B.C.

Un temps critiqué au Real Madrid, Carlo Ancelotti espère désormais que son avenir ne sera pas remis en question dans les prochaines semaines.

Alors que Carlo Ancelotti a fait son retour au Real Madrid l’été dernier pour prendre la succession de Zinedine Zidane, le deuxième passage de l’Italien chez les Merengue est pour le moment une réussite. Le Real Madrid possède en effet 12 points d’avance sur son dauphin, le FC Barcelone (qui a un match de retard) et semble bien parti pour décrocher son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire contre Chelsea (3-1) à l’aller. Pour autant, tout n’a pas été simple pour Ancelotti, critiqué après l’élimination en Coupe du Roi dès les huitièmes de finale et suite à la défaite contre le PSG. Désormais, l’Italien est serein et espère que cette saison lui donnera l’occasion de rester à son poste, lui qui est engagé jusqu’en 2024.

« Si j’ai gagné le droit de rester ? J’espère que oui »