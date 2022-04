Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour l’avenir de Pochettino ?

Publié le 11 avril 2022 à 13h30 par B.C. mis à jour le 11 avril 2022 à 13h37

Alors que son avenir au PSG est très incertain, Mauricio Pochettino fait partie des entraîneurs ciblés par Manchester United pour succéder Ralf Rangnick, assurant actuellement l’intérim. Mais avec l’intérêt des Red Devils pour Erik ten Hag, l’Argentin est plus que jamais dans le flou pour la saison prochaine.

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait faire preuve de tranquillité pour son avenir, mais la réalité est bien différente. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou en interne, et sa situation s’est dégradée avec l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Qataris comptent désormais opérer de grands changements au sein du club, et Mauricio Pochettino devrait être le premier concerné par ce coup de balai, d’autant que Doha travaille en coulisse pour nommer Zinedine Zidane à sa place d'après les informations divulguées par le10sport.com. « Pour le moment, on n'a pas parlé du futur. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre la décision. Bien sûr, on respectera la décision du club dans le futur et il se passera ce qui se passera », confiait le week-end dernier Mauricio Pochettino. Si son avenir devrait s’écrire loin du Parc des Princes, l’entraîneur du PSG reste dans le flou en vue de la saison prochaine.

Leipzig aurait pu relancer l’avenir de Pochettino, mais…

Ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino a été annoncé avec insistance en Premier League ces derniers mois. Alors qu’un retour chez les Spurs avait été évoqué l’été dernier, le technicien de 50 ans est désormais ciblé par Manchester United, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder Ralf Rangnick, qui assure pour sa part l’intérim depuis le départ d’Ole Gunnar Solskjær en novembre. Pendant un temps, Mauricio Pochettino était même annoncé comme le grand favori, avant qu’Erik ten Hag parvienne à rattraper son retard. Le Néerlandais est ainsi en pole pour débarquer chez les Red Devils , bien que plusieurs informations contradictoires aient circulé ces dernières heures. Selon The Mirror , le RB Leipzig aurait entamé des pourparlers il y a quelques semaines avec l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, avec une première offre formulée qui ne laisserait pas indifférent le principal concerné. Ten Hag veut venir à Manchester mais serait frustré par l'incapacité du pensionnaire de Premier League à lui offrir des garanties, de quoi donner une fenêtre de tir à Leipzig et apporter de l'espoir à Mauricio Pochettino, qui aurait également échangé avec les dirigeants de United. Une offensive en provenance du club allemand également évoquée par AD , le Telegraaf et The Daily Telegraph , mais Manchester United resterait pourtant la destination la plus probable pour Ten Hag.

L’arrivée de Ten Hag à MU se précise