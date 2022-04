Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup colossal à 127M€ dans les tuyaux pour remplacer Mbappé ?

Publié le 11 avril 2022 à 14h30 par B.C. mis à jour le 11 avril 2022 à 14h37

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le PSG s’intéresse à Darwin Núñez. Alors qu’il est estimé entre 70 et 80M€, l’attaquant de Benfica pourrait partir pour un montant bien plus important.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG multiplie les pistes et souhaite notamment injecter du sang neuf dans le secteur offensif. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale reprend espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé, mais la décision finale de ce dernier se fait toujours attendre et un départ est encore loin d’être exclu pour le Bondynois, qui possède déjà un accord moral avec le Real Madrid. De leur côté, Angel Di Maria et Mauro Icardi sortent d’une saison difficile et devraient plier bagage. Le premier est en fin de contrat tandis que le second ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante, de quoi rendre obligatoire l’arrivée de renforts offensifs. Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Christopher Nkunku (Leipzig) sont notamment visés par le PSG, mais Leonardo lorgnerait également l’une des sensations de cette saison.

Le PSG débarque dans le dossier Darwin Núñez

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines, Darwin Núñez est aussi courtisé par le PSG. Selon The Athletic , le club de la capitale fait partie des prétendants les mieux placés pour accueillir l’attaquant uruguayen de 22 ans, déjà comparé à Edinson Cavani, un joueur qui a laissé d’excellents souvenirs aux supporters du PSG. Avec 31 buts en 36 matches, dont 5 réalisations en 9 rencontres de Ligue des champions, Darwin Núñez est l’un des attaquants phares de cette saison, de quoi susciter également les convoitises de Chelsea et Manchester United. Mais pour boucler ce dossier, le PSG pourrait être contraint de lâcher un chèque XXL.

Darwin Núñez estimé entre 70 et 80M€, l’entraîneur de Benfica en attend plus de 120M€ !