Mercato - OM : Un dossier sensible de Sampaoli totalement relancé ?

Publié le 11 avril 2022 à 12h30 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ en raison de son statut de doublure cette saison à l’OM, Steve Mandanda est finalement en train de retrouver du temps de jeu. Et cette situation pourrait donc potentiellement inciter le gardien français à reconsidérer les choses pour son avenir…

Depuis l’arrivée de Pau Lopez à l’OM l’été dernier, Steve Mandanda (37 ans) a vu son statut de cadre du projet McCourt considérablement s’effriter. L’emblématique gardien marseillais a été relégué au statut de doublure de luxe derrière l’Espagnol, et il avait d’ailleurs été question d’un possible départ de Mandanda durant le mercato hivernal, d’autant qu’il disposait de plusieurs pistes concrètes sur le marché des transferts (OGC Nice, ASSE, LOSC, Galatasaray…). Finalement, Steve Mandanda a décidé de rester à l’OM où son contrat court jusqu’en juin 2024, et il semblerait que ce choix ait fini par lui donner raison puisqu’il retrouve du crédit aux yeux de Sampaoli.

Tout est relancé pour Mandanda !

Dimanche soir, pour la réception de Montpellier en Ligue 1 (2-0), Steve Mandanda a été la surprise de l’OM puisqu’il a enchainé une deuxième titularisation consécutive, reléguant ainsi Pau Lopez sur le banc. Interrogé en conférence de presse sur ce choix, Jorge Sampaoli s’en est expliqué : « C’était une décision personnelle pour donner des minutes à Steve pour qu’il puisse jouer jeudi. Le nombre de minutes est important pour lui. Il faut lui donner une régularité avant le retour en Grèce » , a indiqué l’entraîneur de l’OM. Derrière ce discours de façade qui a donc pour but de ne pas discréditer Pau Lopez, il paraît toutefois légitime d’y voir un bouleversement de la hiérarchie des gardiens à l’OM, qui pourrait donc avoir des conséquences sur l’avenir de Steve Mandanda. Initialement annoncé sur le départ l’été prochain, l’international français pourrait donc rester s’il retrouve du temps de jeu.

« Au coach qu’il faut poser la question »