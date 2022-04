Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta rêve d’un coup magistral avec Joao Félix !

Publié le 11 avril 2022 à 12h00 par B.C.

Désireux de récupérer un attaquant de classe mondiale cet été, le FC Barcelone en pincerait toujours pour Joao Félix.

Après un mercato hivernal agité, marqué par les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang dans le secteur offensif, le FC Barcelone ne compte pas s’arrêter là et espère s’attacher les services d’un nouvel attaquant cet été. La priorité de Joan Laporta se nomme Erling Haaland, mais le président du Barça a conscience qu’il sera difficile d’attirer le phénomène norvégien du Borussia Dortmund, également pisté par le Real Madrid, Manchester City et le PSG comme vous l’a révélé le10sport.com. Le FC Barcelone étudie ainsi plusieurs pistes, lorgnant notamment Mohamed Salah (Liverpool) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), mais un autre joueur est suivi de près par les Blaugrana .

Le Barça rêve toujours de Joao Félix