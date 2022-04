Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour l’avenir d’Amine Harit !

Publié le 11 avril 2022 à 11h10 par La rédaction

Homme fort de l’OM depuis plusieurs semaines, Amine Harit pourrait voir son avenir relancer. Schalke 04 ne voudrait pas le récupérer, rester à l’OM deviendrait donc une option.

Depuis quelques semaines, Amine Harit est métamorphosé. Exit le joueur qui faisait banquette, l’international marocain est aujourd’hui un élément fort de l’effectif de Jorge Sampaoli et cela se voit dans ses statistiques. Sur les quatre derniers matchs de Ligue 1, Amine Harit a inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives. « Il y a eu du travail. Il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'ai toujours cru en mes qualités et en ce que je pouvais apporter. J'attendais juste mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe », analysait l’international marocain après la victoire contre Montpellier (2-0) dans des propos relayés par Le Phocéen . De là à relancer son avenir ?

Tout est possible, sauf revenir à Schalke