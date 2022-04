Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça bouge en coulisse pour cette star d’Ancelotti !

Publié le 11 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival du Real Madrid pourrait dicter le temps de jeu de Marco Asensio la saison prochaine, ses services auraient été proposés à Tottenham.

Il devrait y avoir du mouvement dans les deux sens au Real Madrid lors du mercato estival, surtout en attaque. En effet, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient rejoindre les rangs madrilènes cet été, et les places deviendront très chères dans ce secteur. Si Karim Benzema et Vinicius Jr semblent actuellement intouchables chez les Merengue , cela ne devrait pas être le cas de Marco Asensio. Apparu à 35 reprises cette saison, l’Espagnol a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive, mais son temps de jeu aspire à être réduit et ce dernier pourrait tenter de trouver un point de chute prochainement. Toutefois, si plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour Asensio, un nouveau cador anglais serait entré dans la course.

Asensio a été proposé à Tottenham

Alors que l’avenir de Marco Asensio semble s’écrire loin du Real Madrid, celui-ci aurait déjà plusieurs prétendants tels qu’Arsenal ou le Milan AC, mais une autre écurie de Premier League serait désormais présente. En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Marco Asensio aurait également été proposé à Tottenham.