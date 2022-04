Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino prend une tournure irréversible !

Publié le 11 avril 2022 à 17h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino rêverait de bénéficier du poste d’entraîneur de Manchester United, le coach du PSG verrait Erik Ten Hag lui passer devant puisque les Red Devils attendraient seulement que le Néerlandais donne son feu vert.

Mauricio Pochettino ne devrait pas être conservé par le PSG une fois que l’exercice en cours sera terminé et ce, bien qui lui restera une année supplémentaire sur son contrat le liant au Paris Saint-Germain. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, le cas Pochettino était déjà sujet à la discussion au sein des hauts décisionnaires du club de la capitale. Depuis, le PSG est sorti par la petite porte en Ligue des champions et en Coupe de France. De quoi sceller l’avenir de l’Argentin. Et pour ce qui est de son prochain challenge, ça s’assombrirait également.

Ten Hag aurait un pied à Manchester United