Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur l’avenir d’Al-Khelaïfi !

Publié le 11 avril 2022 à 21h10 par Th.B.

Bien que sa position ne semblait pas en danger après la nouvelle désillusion européenne du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi devrait céder sa place après l’éventuelle vente du Paris Saint-Germain à la fin de l’année 2022.

Dans la foulée de l’élimination surprise du PSG en 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid le 9 mars dernier, il a été question de plusieurs changements opérés en marge du mercato estival. Que ce soit au niveau du groupe de joueurs de l’équipe première ou au sein de l’organigramme du PSG. L’entraîneur Mauricio Pochettino et le directeur sportif Leonardo seraient susceptibles de perdre leurs postes à l’issue de la saison. Néanmoins, un licenciement n’était pas d’actualité pour Nasser Al-Khelaïfi. Mais la donne aurait changé et le départ du président du PSG se dessinerait pour la fin de l’année civile 2022.

Un départ d’Al-Khelaïfi après la vente du PSG en fin d’année ?