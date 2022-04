Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une énorme bombe sur une vente du PSG !

Publié le 11 avril 2022 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 20h51

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a dernièrement souligné les nombreuses offres reçues par les propriétaires qataris, ces derniers prévoiraient de vendre le PSG au plus offrant après la Coupe du monde au Qatar à l’automne prochain.

Tout va très vite dans le football. À l’été 2011, le Qatar rachetait le PSG pour la somme de 70M€ et depuis, le Paris Saint-Germain est géré par le grand projet QSI. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi révélait avoir reçu diverses offres bien plus importantes que l’investissement initial des Qataris et que toutes avaient été refusées. « Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise, qui perd de l'argent, donc vous devez injecter et investir de l'argent. Nous avons acheté le PSG pour 70M€. Aujourd'hui, il vaut plusieurs fois ce montant - et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club ». Voici le message que le président Al-Khelaïfi avait fait passer à The Athletic début avril. De quoi laisser entendre qu’une vente n’était pas vraiment d’actualité.

L'Émir voudrait vendre le PSG après le Mondial au Qatar !