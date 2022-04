Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino a proposé un contrat XXL à Kylian Mbappé !

Publié le 11 avril 2022 à 20h15 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid depuis des années, Kylian Mbappé disposerait d’une offre de contrat record du club merengue, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l’équipe de Carlo Ancelotti alors qu’en parallèle, le PSG ne jetterait pas l’éponge pour sa prolongation.

Et si le Real Madrid finissait par mettre la main sur Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, un engagement moral a été pris par le clan Mbappé envers le Real Madrid pour une arrivée en tant qu’agent libre à l’intersaison si aucune prolongation de contrat n’était signée avec le PSG d’ici-là. Et bien que le comité de direction du Paris Saint-Germain garde toutes ses chances de prolonger le contrat de Mbappé, le Real Madrid compterait sur la parole de Mbappé qui aurait déjà donné son accord verbal au président Florentino Pérez et à l’administration madrilène. D’ailleurs, le contrat de Mbappé serait déjà prêt au Real Madrid.

Un salaire annuel de 50M€ brut ?

À en croire les informations divulguées par Gianluca Di Marzio, le Real Madrid serait persuadé que l’accord verbal se transformera en signature définitive d’un contrat de cinq saisons de Kylian Mbappé. En terme de salaire brut annuel, il devrait s’élever à la coquette somme de 50M€ et une prime à la signature de 100M€ attendrait l’attaquant du PSG au Real Madrid.