Mercato - PSG : Le Real Madrid mettrait la pression à Kylian Mbappé !

Publié le 11 avril 2022 à 19h15 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 19h21

Alors qu’il est question d’une éventuelle prolongation de contrat au PSG pour Kylian Mbappé, le Real Madrid n’oublierait pas l’accord convenu avec l’entourage de l’attaquant du Paris Saint-Germain et entendrait bien le remémorer à ce dernier à l’approche du mercato estival.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en janvier dernier, un engagement moral avait été pris par Kylian Mbappé et son entourage envers le Real Madrid. Le but, signer en faveur du club merengue cet été si aucun accord était trouvé d’ici là avec le PSG pour prolonger son contrat qui expirera en juin prochain. Depuis, il est question d’un rapprochement des positions du PSG et du clan Mbappé pour une prolongation de contrat courte durée comme le10sport.com vous l’a affirmé le 29 mars dernier. Néanmoins, le Real Madrid ne tremblerait pas pour autant.

Madrid se reposerait sur l’accord convenu avec Mbappé et le rappellerait à l’attaquant !