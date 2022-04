Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur doit quitter le PSG en priorité cet été ?

Publié le 11 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que plusieurs joueurs du PSG, aux rôles et statuts bien différents, pourraient être sacrifiés par le comité de direction du Paris Saint-Germain, quelle doit être la première vente actée par le club de la capitale selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Certes, sa position de directeur sportif semble avoir été plus que simplement fragilisée par l’élimination prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Cependant, Leonardo travaillerait tout de même sur plusieurs dossiers chauds et surtout dans le sens des départs. Alors que le Qatar fait le maximum afin de parvenir à ses fins au niveau de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 29 mars dernier, le directeur sportif du PSG devrait, à l’instar de l’été dernier et du mercato hivernal, parvenir à dégraisser l’effectif du PSG. Et selon L’Équipe , il y aurait déjà plusieurs axes clairs de travail à ce sujet.

Qui doit partir ?

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo et les hauts dirigeants du FC Barcelone seraient prêts à mettre un terme à leur collaboration avec plusieurs joueurs de l’effectif de Mauricio Pochettino. En cas de belle offre de clubs intéressés, le Paris Saint-Germain seraient prêts à se séparer de Julian Draxler et de Leandro Paredes. Il en serait de même pour Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Ander Herrera. Pour ce qui est de Draxler, l’Allemand serait pour la première fois prêt à envisager un avenir ailleurs qu’au PSG. Concernant le dossier Pablo Sarabia, prêté jusqu’à l’issue de la saison au Sporting Lisbonne, le club lisboète ne serait pas en mesure de le conserver et cela pourrait déboucher sur son retour dans le groupe parisien.



Le PSG doit-il se séparer tout de même de Pablo Sarabia, de Layvin Kurzawa, de Colin Dagba voire même de Neymar et de Lionel Messi ?