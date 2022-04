Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le doute plane pour l’avenir de cet attaquant de Xavi !

Publié le 11 avril 2022 à 20h00 par La rédaction

Prêté au FC Barcelone durant cette saison 2021-2022, Luuk de Jong ne serait pas encore fixé concernant son avenir puisque le Barça n’aurait pas communiqué de décision au FC Séville.

Après le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain et d’Antoine Griezmann pour l’Atletico de Madrid, le FC Barcelone avait à cœur de densifier son secteur offensif lors du précédent mercato estival. Pour combler le vide laissé par les deux stars, le Barça a enregistré les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero et Luuk de Jong. Cependant, ce dernier a seulement rejoint les Blaugrana en prêt, et, alors que Joan Laporta cible Erling Haaland et Robert Lewandowski, l’avenir de l’international néerlandais en catalogne serait encore indécis.

Aucune décision n’a été prise